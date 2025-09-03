Haberler

Trump'tan Hamas'a Esir Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakma çağrısında bulundu ve bu durumda Gazze'deki durumun hızla değişeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, açıklamasında, "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını, 2, 5 veya 7 değil, serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek." ifadesini kullandı.

Gazze'deki insani krize ilişkin herhangi bir yorum yapmayan Trump'ın, sadece esirlerle ilgili çağrıda bulunması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Putin ile Jinping arasında dikkat çeken 'ölümsüzlük' sohbeti

Putin ölümsüzlüğün şifresini verdi, Çin lideri dondu kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Geri dönüyor! Almanlar yol haritasını da paylaştı: CHP'yi kurtaracağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.