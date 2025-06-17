Trump'tan Hamaney'e Sert Uyarı: 'Sabrımız Tükenmek Üzere'

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ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'i tehdit ederek, kendisinin nerede saklandığını bildiklerini ve onu ortadan kaldırmayacaklarını, fakat sabırlarının tükendiğini belirtti. Trump'ın açıklamaları, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, " ( İran lideri Ali Hamaney) Nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

? İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi, sivil kaybı sayısı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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Yorumlar (1)

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