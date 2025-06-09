Trump'tan Göçmen Protestolarına Sert Uyarı: 'Tükürürlerse Vururuz'

Trump'tan Göçmen Protestolarına Sert Uyarı: 'Tükürürlerse Vururuz'
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ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki düzensiz göçmen destek protestolarında göstericilere yönelik sert tehditlerde bulundu. Trump, Ulusal Muhafızlara tükürenlerin vurulacağını söyleyerek, protestoları 'isyan' olarak nitelendirdi.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla süren protestolarda göstericilerin Ulusal Muhafızlara tükürmeleri halinde vurulacakları tehdidinde bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Los Angeles'taki protestolar hakkında paylaşım yaptı.

"İsyancılar" olarak nitelediği protestocuların Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu öne süren Trump, "Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir." dedi.

Trump, Ulusal Muhafız birliklerine yapılacak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerinin altını çizerek, "Bu, ABD Başkanı'nın Los Angeles'ta devam eden Gavin Newscum'dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanının paylaşımında, California'nın Demokrat Valisi Newsom'un soyadını "scum" (pislik) kelimesiyle yazması dikkati çekti.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetiminden sert açıklamalar gelmişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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