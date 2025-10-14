Haberler

Trump'tan Gazze Ateşkesine İlişkin Yeni Açıklama: 'İkinci Aşama Başlıyor'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını değerlendirirken, Hamas'ın elinde bulunan 20 esirin serbest bırakıldığını ve ikinci aşamanın başladığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasına ilişkin, "İkinci aşama şimdi başlıyor." açıklamasında bulundu.

Trump, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda değerlendirdi.

Hamas'ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, bu kişilerin iyi durumda olduğuna işaret ederek, "Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Mısır'ın Şarm el-Şeyh??????? kentindeki zirvede konuyla ilgili son açıklamasında, ikinci aşamanın ne zaman başlayacağı hakkındaki soruya, aşamaların birbiriyle iç içe olduğunu ve ikinci aşamanın başladığını söyleyerek yanıt vermişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
ABD Başkanı Trump: Gazze'de ikinci aşama şimdi başlıyor

Trump, Gazze ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı: Şimdi başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kişi 5 günde topladı, çuvalı 22 bin TL'ye satıldı

İki kişi 5 günde topladı, çuvalı dudak uçuklatan fiyata satıldı
İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti

İsrail, ateşkesin en önemli şartını şimdiden ihlal etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.