ABD Başkanı Trump, Demokrat kentlerdeki protestolara talep olmadan müdahale edilmeyeceğini belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı'na Demokratlar tarafından yönetilen kentlerdeki protestolara, yardım talep edilmediği sürece müdahale edilmemesi talimatı verdi. Trump ayrıca, kamuya ait mülklerin korunması konusunda ICE ekiplerine sert tedbirler alma emri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e, "yardım talep etmedikleri sürece" Demokratlar tarafından yönetilen kentlerdeki protestolara müdahale edilmemesi talimatı verdiğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yardım talep edilmediği sürece, "hiçbir koşulda" Demokratlar tarafından yönetilen kentlerdeki protestolara katılmamaları için talimat verdiğini belirtti.

Öte yandan Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerine kamuya ait mülklerin korunması konusunda "çok sert olmaları" konusunda emir verdiğini ifade etti.

Bu uyarıları yerel yönetimlere de ilettiğini belirten Trump, kamuya ait federal mülklerin korunmasının eyaletler ile yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Trump, Oregon eyaletinin Eugene şehrinde, protestocuların bir kamu binasında büyük hasara yol açtığına, yerel polisin bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığına işaret ederek, böyle bir duruma bir daha izin verilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
