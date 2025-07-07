Trump'tan BRICS Ülkelerine Yüzde 10 Gümrük Tarifesi Tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hazırladığı "tarife mektupları veya anlaşmalarının" dünya geneli ülkelere bugün gönderilmeye başlanacağını bildirdi.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD tarife mektupları ve/veya anlaşmalarının 7 Temmuz yerel saatle 12.00'den itibaren" dünyanın çeşitli ülkelerine teslim edilmeye başlanacağını belirtti.

BRICS'in Amerikan karşıtı politikalarını benimseyen herhangi bir ülkenin ek yüzde 10'luk gümrük tarifesiyle karşılaşacağı tehdidinde bulunan Trump, "Bu politikada hiçbir istisna olmayacak." ifadelerini kullandı.

17. BRICS Liderler Zirvesi "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Küresel Güney" mottosuyla Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenleniyor.

Zirvenin dün yayımlanan ortak bildirisinde, katılımcı liderler "tek taraflı gümrük vergileri ve gümrük vergisi dışı önlemlerin artışı" konusunda "ciddi endişeler" dile getirmişti. Bildirinin, ABD'de Trump yönetiminin ticaret politikasına "örtülü bir gönderme" olduğu iddia edilmişti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli yere sahip.