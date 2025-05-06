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Trump'tan Biyolojik Araştırmalara Yönelik Güvenlik Kararnamesi

Trump'tan Biyolojik Araştırmalara Yönelik Güvenlik Kararnamesi
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ABD Başkanı Donald Trump, biyolojik araştırmaların güvenliğini artırmak amacıyla 'tehlikeli fonksiyon kazanma araştırmalarına' yönelik federal fonların durdurulmasını öngören bir kararname imzaladı. Açıklamada, bu tür araştırmaların halk sağlığı ve ulusal güvenlik açısından yaratabileceği riskler vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından biyolojik araştırmaların güvenliğinin artırılması için imzalanan kararnamede, "tehlikeli fonksiyon kazanma araştırmalarına" yönelik federal fonların (GoF) durdurulması öngörüldü.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, biyolojik araştırmaların güvenliğinin iyileştirilmesi kapsamında imzalanan kararnamenin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, gen ürünlerinin biyolojik işlevlerinin artırılması kapsamında yürütülen "fonksiyon kazanma araştırmalarının" ABD vatandaşlarının hayatını tehlikeye attığına işaret edildi.

Ülkede biyolojik araştırmaların kontrolsüz şekilde yapılmasının halk sağlığı, ekonomi ve ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturabileceği belirtilen açıklamada, Joe Biden yönetiminin, bu tür "riskli" araştırmalara izin verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını deneyiminin ardından bu tür uygulamaların denetimsiz şekilde devam etmesinin, daha büyük biyolojik tehditlere yol açabileceği vurgulandı.

"Tehlikeli fonksiyon kazanma araştırmalarına" yönelik federal fonların durdurulduğu aktarılan açıklamada, biyolojik araştırmalarda hesap verebilirliğin ve kamu şeffaflığının artırılmasına ilişkin de adımlar atılacağı ifade edildi.

Kovid-19 salgını süresince bilim insanları tarafından sıklıkla dile getirilen "fonksiyon kazanma araştırmaları", bir organizmanın işlevlerini veya süreçlerini değiştirmek için bir patojeni veya toksini değiştirmeyi içeriyor.

Bilim insanları bu tip araştırmalarda, genetik yapıyı değiştirerek organizmanın daha önce yapamadığı şeyleri yapabilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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