Trump'tan Beyaz Saray'daki Erdoğan zirvesi sonrası ilk açıklama: Harika bir görüşmeydi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Erdoğan zirvesi sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Harika bir görüşmeydi" sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği Amerika'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

"BU ADAMA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Kritik görüşme öncesi iki lider, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Konuşmasında "Bu adama çok saygı duyuyorum" diyen Trump "Ben sürgündeyken dostluğumuz sürüyordu. Birlikte Avrupa'nın dört bir yanında çok macera yaşadık. Birlikte çok güçlü ordu kurduk. Yemek yiyeceğiz ve görüşme yapacağız. F-35 ve F-16 almak istiyorlar bizden. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Branson'u bize vermişti. Onu geri aldığımız için çok mutluyum. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum" dedi.

GAZZE SORUSUNA "REHİNE" YANITI

Trump, Erdoğan'la Gazze konusunda aynı düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya "Onu şu anda bilmiyorum. Gazze'deki savaşı bitirmek istiyoruz. O bölgenin liderleriyle de görüştük, harika bir görüşme gerçekleştirdik. Bu noktada bir çeşit bir çözüm ortaya koymaya çalışıyoruz ama rehineleri de geri getirmeye çalışıyoruz. Ama görünüyor ki 20 canlı ve 38 ölü rehine var. Gerçekten üzücü. Ailelerinin de tek istediği çocukların cansız bedenlerini almak. Orta Doğu'daki en güçlü liderleriyle anlaşmaya yakın olduğumuzu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"GAZZE VE FİLİSTİN KONUSUNDA BUGÜN BİR ADIM OLABİLİR"

"Gazze ve Filistin konusunda herhangi bir adım olacak mı?" sorusuna yanıt veren Trump, "Evet, bugün olabilir. Bu konuda çok güçlü bir diyaloğumuz var. Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'le görüştük. Harika bir görüşme gerçekleştirdik. Toplantıda çok şeye karar verildi. Tabii ki İsrail'le de görüşmeliyim. Onlar benim ne istediğimi biliyorlar." ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz. Heybeliada Okulu ilgili ise orada üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" diyerek görüşmeye ilişkin ipuçları verdi.

KAPIYA KADAR UĞURLADI

Trump-Erdoğan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı.

Trump sonrasında ise kapıda MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir süre sohbet etti.

TRUMP'TAN GÖRÜŞME SONRASI İLK AÇIKLAMA

Trump, görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, ilk açıklamasında "Harika bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı.