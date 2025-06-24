Trump'tan Barış Mesajı: 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!'

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ABD Başkanı Donald J. Trump, İran ile yaşanan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından sosyal medya üzerinden barış çağrısı yaptı. İran’ın ABD üslerine yaptığı saldırılara dikkat çekerek, 'Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!' ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald J. Trump, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, İran'ı vurmasıyla başlayan ve ABD'nin de dahil olduğu savaşla birlikte İran ABD'nin Katar'daki askeri üssünü hedef aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald J. Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Tebrikler dünya, şimdi barış zamanı!" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu mesajı, İran ile ABD arasında tırmanan gerilim ve karşılıklı saldırıların ardından geldi. Özellikle Katar'daki ABD üslerine yönelik İran'ın füze saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, dünya genelinde endişe yaratmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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