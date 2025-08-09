Trump, Tammy Bruce'u BM Daimi Temsilci Yardımcısı Adayı Gösterdi

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurdu. Bruce'un, ABD'nin BM'deki temsilinde başarılı olacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, mevcut Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce'u Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social hesabı üzerinden Bruce'un adaylığına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bruce'u büyükelçi sıfatıyla ABD'nin BM'deki Daimi Temsilci Yardımcısı olarak aday gösterdiğini belirten Trump, "İkinci dönemimin başından beri Tammy, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olarak üstün başarılarla görev yapmaktadır ve bu görevde harika bir iş çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, "Birleşmiş Milletler'de ülkemizi mükemmel bir şekilde temsil edecektir. Tebrikler Tammy." değerlendirmesini paylaştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
