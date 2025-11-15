Haberler

Trump, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na Katılması Umudunu İfade Etti

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın Abraham Anlaşmaları'na katılmasıyla ilgili umutlu olduğunu belirterek, Suudi Veliaht Prens ile yapacağı görüşmede konuyu ele alacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmaları'na katılmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gelecek hafta Washington'a yapacağı ziyarete dikkati çekerken, Veliaht Prens ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Trump, "Evet onlar (Suudi Arabistan) F-35 almak istiyorlar, ben de bunu inceliyorum. Hatta aslında bundan daha fazlasını, birçok savaş uçağını almak istiyorlar." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme ihtimaline ilişkin, "Suudi Arabistan'ın çok yakında Abraham Anlaşmaları'na katılacağını umuyorum. Bu konuyu da (Bin Selman ile) yapacağımız görüşmede ele alacağız." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Veliaht Prensin, 18 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi ve hem ikili hem de bölgesel konularda önemli başlıkların kapsamlı şekilde ele alınması bekleniyor.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
