Trump, Suriye'ye Yaptırımları Kaldıracak Kararnamesini İmzalamaya Hazırlanıyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracak bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını açıkladı. Yaptırımların kaldırılmasının, Suriye'nin istikrarını desteklemek için bir adım olduğu vurgulandı.

NEW Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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