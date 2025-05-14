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Trump, Suriye'de yaptırımları Erdoğan ile görüşmesinden sonra kaldırdığını söyledi

Trump, Suriye'de yaptırımları Erdoğan ile görüşmesinden sonra kaldırdığını söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bu sabah görüştüğüne işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını kaldırma kararı aldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bu sabah görüştüğüne işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarını kaldırma kararı aldığını belirtti.

Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile zirveden önce görüştüğünü paylaşan Trump, "(Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. (Bin Selman) Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki duruma değinen Trump, "Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze'deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır." diye konuştu.

ABD Başkanı, Gazze konusunda tüm esirlerin bırakılması gerektiğini, bunun barış yönünde bir adım olacağını belirterek "bu konuda olumlu gelişmeler beklediğini" aktardı.

Halefi Joe Biden'in uyguladığı politikalarla İran'ı güçlendirdiğini savunan Trump, bunun bölgedeki karışıklığa temel neden olduğunu ileri sürdü.

Tüm ülkelere İran'a nükleer programı için getirilen yaptırımları uygulama çağrısı yapan Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için (İran) terörü desteklemeyi bırakmalı, kanlı vekalet savaşlarını durdurmalı ve nükleer silah arayışını kalıcı ve doğrulanabilir bir şekilde sonlanmalı." ifadesini kullandı.

Lübnan'a yakın arkadaşı Michel Issa'yı ABD'nin Beyrut Büyükelçisi olarak atadığına değinen Trump, bunun Lübnan için "komşularıyla barış içinde ve müreffeh bir ülke kurmak için tarihi bir fırsat olduğunu" dile getirdi.

Trump, başkanlığının ilk döneminde İsrail'in bölgedeki Arap ülkeleriyle diplomatik normalleşme için imzaladığı Abraham Anlaşmalarını genişletmeyi de arzuladığını belirtti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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