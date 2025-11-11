Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Görüşmesini Değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine ilişkin "Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullandı.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'dan, Şara ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şara ile vakit geçirmek bir onurdu." ifadesini kullanan Trump, görüşmede Orta Doğu'da barışın detaylarının değerlendirildiğini ve Şara'nın bunu desteklediğini belirtti.

Trump, Şara ile tekrar görüşmek istediğinin bildirerek, Suriye'nin istikrarlı ve başarılı olmasının, bölgedeki tüm ülkeler için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Trump ile Şara, Beyaz Saray'da basına kapalı olarak bir araya gelmişti.

Görüşme, bir Suriye devlet başkanının ilk kez Beyaz Saray'da bir ABD Başkanı ile bir araya gelmesi olarak kayıtlara geçmişti.