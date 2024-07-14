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Trump, suikast girişiminden sonra uçaktan yardım almadan indi

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ABD Başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaletinde miting sırasında düzenlenen suikast girişiminden sonra uçaktan yardım almadan indiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

(ANKARA) - ABD Başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaletinde miting sırasında düzenlenen suikast girişiminden sonra uçaktan yardım almadan indiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ABD'nin eski başkanlarından ve Kasım 2024'te yapılacak seçimlerde yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğramasının ardından ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Trump'ın İletişim Direktör Yardımcısı Margo Martin, Trump'ın kulağından hafif bir yarayla kurtulduğu suikast girişiminin ardından ilk görüntüleri "Güçlü ve dirençli. Amerika için savaşmaktan asla vazgeçmeyecek" notuyla paylaştı.

Görüntülerde Trump, uçaktan yardım almadan inerken görülüyor. Uçak merdivenlerinden inerken el sallıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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