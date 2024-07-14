Trump Silahlı Saldırıya Uğradı

(ANKARA) - ABD başkan adayı Doland Trump Pensilvanya'da düzenlediği mitingde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump hastaneye kaldırıldı. Uzun namlulu silah kullanan saldırganın ateşiyle mitinge katılan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Miting alanında görevli ABD Gizli Servis personeli saldırganı öldürdü. Trump hastaneye kaldırılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada hayatını kaybeden taraftarının ailesine başsağlığı diledi, "ülkemizde böyle bir olayın olması inanılmaz" dedi.

Önceki ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD Başkanı Joe Biden ile yarışacak olan Donald Trump suikast girişiminden yaralı kurtuldu. Pensilvanya eyaletinde düzenlediği bir miting sırasında kürsüde konuşurken uzun namlulu silah kullanan bir saldırgan tarafından hedef alınan Trump, sağ kulağından yaralandı. Trump'ın, silah seslerinin duyulmaya başladığında anda konuşmasını keserek kulağını tutuğu görüldü. ABD başkan adayı ani bir refleksle yere eğilirken miting alanında görevli ABD Gizli Servis elemanları Trump'ın üzerine kapaklandı. Birkaç el silah sesinin daha duyulduğu o anlarda Trump'ın etrafında kalkan oluşturan görevliler, ABD başkan adayını kürsüden uzaklaştırdı. Bu sırada Trump ayağa kalkarak birkaç kez sağ yumruğunu kaldırdı ve sıkılı yumruğunu sallayarak kalabalığa iyi olduğu gösterdi. Trump'ın hem saldırının şokunu yaşayan seçmenine moral vermeyi amaçlayan hem de suikast girişimine karşı meydan okuma olarak yorumlanan bu anları AP fotomuhabiri Evan Vucci tarafından fotoğraflandı.

İki kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Trump'a ateş açan saldırganın yakınlardaki bir çatıda bulunduğu, Trump'ı tüfekle hedef aldığı belirtildi. Saldırganın ateşiyle mitinge katılanlardan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Miting alanında görevli güvenlik personeli arasında yer alan anti keskin nişancı timinin saldırganı vurarak öldürdüğü açıklandı. İngiltere yayın kuruluşu BCC televizyonuna röportaj veren bir görgü tanığı, saldırganın elinde tüfeğiyle çatıda olduğunu miting öncesi bölgedeki polise söylediklerini ancak görevlilerin bu uyarıları dikkate almadığını iddia etti.

Trump'tan ilk açıklama

Trump sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamasında, önce ABD Gizli Servisine ve mitingde görevli emniyet personeline teşekkür etti. Hayatını kaybeden seçmeninin ailesine başsağlığı dileyen Trump, ağır yaralı taraftarı için de sağlık dileklerini ifade etti. Trump şunları yazdı: "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleşmesi inanılmaz. Şu anda ölen saldırgan hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Sağ kulağımın üst kısmını delen kurşunla vuruldum. Bir vızıltı sesi, silah sesleri duyduğumdan ve merminin deriyi parçaladığını anında hissettiğimden bir şeylerin ters gittiğini hemen anladım. Çok fazla kanama oldu, o zaman ne olduğunu anladım. Tanrı Amerika'yı korusun"

Biden: İyi durumda olduğuna minnettarım

ABD Başkanı Joe Biden, rakibinin uğradığı silahlı saldırı nedeniyle ilk açıklamasını sosyal medyada yaptı. "Onun güvende olduğunu ve iyi durumda olduğunu duyduğuma minnettarım" diyen Biden, "Daha fazla bilgi beklerken kendisi, ailesi ve mitingde bulunan herkes için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Gizli Servis'e de teşekkür eden Biden, "Amerika'da bu tür şiddete yer yok. Bunu kınamak için tek millet olarak birlik olmalıyız" diye yazdı.