Trump, Şi ile Görüşme Üzerine Belirsizlik İfade Etti

İki hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Cumhuriyetçi Kongre üyelerine öğle yemeğinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşme konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Çin ile gümrük vergileri konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve halen bu ülkeye yüksek oranda gümrük vergisi uyguladıklarını söyledi.

Konuşmasının başında, "İki hafta içinde Güney Kore'ye gidip Devlet Başkanı Şi ile görüşeceğim. Güney Kore'de buluşacağız. Birçok konuyu konuşacağız. Bu müzakerelerde iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadesini kullanan Trump'ın konuşmasının devamı ise soru işaretlerine neden oldu.

ABD Başkanı, Çin'le ilgili diğer değerlendirmelerinde, Şi ile görüşmesinin olmayabileceğini ima ederek "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Bence (Şi ile) çok başarılı bir toplantı olacak. Bunu bekleyen birçok insan var ama belki de bu gerçekleşmeyecek. Belki de gerçekleşmeyecek." dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile iyi bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Onunla iyi bir anlaşma yapabileceğimi umuyorum ama bu anlaşma adil olmalı." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Güney Kore'de 31 Ekim-1 Kasım arasında yapılacak Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.