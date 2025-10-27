Haberler

Trump Seçimlerde Hile İddialarını Yeniden Gündeme Getirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki seçimlerde posta ve erken oylamanın kaldırılacağını söyledi. Seçim sisteminin bazı uygulamalarına karşı olduğunu belirten Trump, 2020 seçimlerinde hile yapıldığını bir kez daha öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, "posta veya erken oylama" yönteminin kullanılmayacağını belirtti.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu ortaya koydu.

California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasını dillendiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet." ifadesini kullandı.

Donald Trump, paylaşımında, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek bununla, "Demokratların seçimlerde hile yapması" arasında karşılaştırmaya yer verdi.

2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ve oyların çalındığı iddiasını yeniden ortaya atan ABD Başkanı Trump, bunun NBA'de yaşananlara göre "daha büyük bir skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak." görüşünü paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını duyurmuştu.

Bakanlık, bu girişimini, "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
