Trump, Savunma Bakanlığı'nın Adını 'Savaş Bakanlığı' Olarak Değiştirmeyi Planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adını 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirmek için bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlanıyor. Değişikliğin savaşçı ruhunu öne çıkaracağı savunulurken, karşıt görüşler yüksek maliyetler ve güvenlik önceliklerinin gölgeleneceği uyarısında bulunuyor.

WASHINGTON, 5 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın adını Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeye yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalamaya hazırlandığı bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Trump'ın cuma günü imzalamayı planladığı kararnameyle yapılacak isim değişikliğinin ardından resmi yazışmalarda "Savaş Bakanı" gibi ifadeler ikincil unvan olarak kullanılabilecek.

ABD yasalarına göre söz konusu değişiklik için Kongre'den onay almak gerekiyor.

Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu değişikliğin, "savaşçı ruhu" daha güçlü şekilde vurguladığını savunurken, değişikliğe karşı çıkanlar ise bunun yüksek maliyetlere yol açabileceği ve güvenlik önceliklerini gölgeleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Trump, geçen ay yaptığı bir açıklamada, "Savunma kelimesi, kulağa çok savunmacı geliyor. Evet savunmacı olmak istiyoruz, fakat gerekirse saldırgan da olmak istiyoruz. Bu yüzden bana daha iyi bir isim gibi geldi" demişti.

İki dünya savaşı sırasında da ABD ordusunun yönetim ve denetimini gerçekleştiren Savaş Bakanlığı 1789'da kurulmuş, 1949'da Savunma Bakanlığı ile birleştirilmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
