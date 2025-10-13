Haberler

Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretini tamamlayarak Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a geldi.

Yaklaşık 7 saatlik İsrail ziyaretini tamamlayan Trump, beraberindeki heyetle Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'ndan Mısır'a hareket etti.

Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Şarm el-Şeyh kentine indi.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

