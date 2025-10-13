Haberler

Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere İsrail'den ayrıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretini tamamlayarak Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a hareket etti.

Yaklaşık 7 saatlik İsrail ziyaretini tamamlayan Trump, beraberindeki heyetle Mısır'a geçmek için Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ı uğurlamak için havalimanında hazır bulundu.

Trump ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Tel Aviv'den Şarm el-Şeyh'e hareket etti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenecek.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılacak.

