Trump, San Francisco'da Federal Güç Kullanımını Gözden Geçirdi

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, San Francisco'daki suç oranını azaltma çabaları nedeniyle federal güç gönderme fikrini değiştirdi. Teknoloji liderlerinin ve Belediye Başkanı Daniel Lurie'nin etkisiyle bu karar alındı.

SAN ABD Başkanı Donald Trump, teknoloji liderleri ve Belediye Başkanı Daniel Lurie'nin San Francisco'da federal güç kullanma konusunda fikrini değiştirmesine yol açtığını ifade etti.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte, Nvidia'nın Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang ve yazılım şirketi Salesforce'un CEO'su Marc Benioff gibi iş dünyası liderlerinden şehre federal güç göndermemesi ve şehir liderlerinin suçu azaltma konusunda çalışmaya devam etmeleri yönünde "dört ya da beş telefon" aldığını belirterek, "Bunu yapmanıza izin vermekten onur duyuyorum. ve eğer işe yaramazsa, sizin için çok hızlı bir şekilde biz bunu yaparız." dediğini aktardı.

Bu kişilerin, kendisine San Francisco'nun suç oranını azaltmak için çok çalıştığını söylediğini bildiren Trump, şehirde şu anlık federal güç kullanmayacaklarını kaydetti.

Trump, fikrinin değişmesinden önce şehirde federal gücün arttırılmasının cumartesi için planlandığını belirterek, "İşler yolunda gitmezse" fikrini tekrardan değiştirebileceğinin altını çizdi.

Konuya ilişkin fikrinin değişmesinde, San Francisco Belediye Başkanı Daniel Lurie'nin de etkisi olduğunu vurgulayan Trump, "Belediye Başkanına söyledim, yaptığınız işi seviyorum, saygı duyuyorum ve bu işi yapan insanlara da saygı duyuyorum." ifadesi kullanarak, ikilinin daha önce yaptığı bir telefon görüşmesine atıfta bulundu.

Lurie, dün düzenlediği basın toplantısında, Trump ile yaptığı görüşmede şehrin Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve diğer federal yetkililerle yasa dışı uyuşturucuları sokaklardan temizlemek ve San Francisco'nun azalan suç oranlarına katkıda bulunmak için "devam eden ortaklığını" memnuniyetle karşıladığını ancak "ordunun ve militarize edilmiş göçmenlik uygulamalarının" şehrin iyileşmesini engelleyeceğini söylediğini belirtmişti.

Benioff, Trump ile konuştuğunu doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Nvidia ise yorum yapmayı reddetti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
