Trump, Saldırıya Uğrayan Aktivist Charlie Kirk'ün Ölümünü Duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırıya uğrayan destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk'ün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Utah eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan Kirk'ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu." ifadelerini kullandı.

Trump, Kirk'ün herkes tarafından "sevildiğini ve hayranlıkla izlendiğini" belirtti.

Ailesine taziyelerini sunan Trump, paylaşımına "Charlie seni seviyoruz." diye ekledi.

Öte yandan Utah Belediye Başkanlığı, şüphelinin henüz yakalanmadığını açıkladı.

Olay

ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'ın destekçisi aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, silahlı saldırıya uğramıştı.

Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katılan Kirk, açık alanda konuşma yaptığı esnada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

ABD'deki üniversite kampüslerindeki öğrencilere muhafazakar fikirleri yayma amaçlı, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.