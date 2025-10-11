Haberler

Trump, Sağlık Kontrolünde Güçlendirici Aşılar Oldu

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası seyahatler için sağlık kontrolü sırasında güçlendirici Kovid-19 ve diğer aşıları aldı. Beyaz Saray, Trump'ın sağlık durumunun fevkalade olduğunu açıkladı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'a, yıllık sağlık kontrolü taraması sırasında uluslararası seyahatler için güçlendirici Kovid-19 dahil önleyici aşılar yapıldığı belirtildi.

Beyaz Saray, Trump'a dün yapılan sağlık kontrolü sonuçları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump'ın Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde yapılan sağlık kontrolünün başarıyla gerçekleştiği ve sonuçların "fevkalade" olduğu belirtildi.

Trump'ın yapacağı uluslararası seyahatlere hazırlık için önleyici sağlık taramasından da geçtiği aktarılan açıklamada, bu çerçevede güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 da dahil Trump'a çeşitli aşılar da yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Trump'ın genel sağlık durumu göstergelerinin mükemmel olduğu, yapılan kardiyak ölçümlerinin yaşının neredeyse 14 yaş altında çıktığı, günlük görevlerini hiçbir sınırlama olmadan yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
