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Trump, Rusya'ya Yönelik İkincil Yaptırımları Değerlendirdi

Trump, Rusya'ya Yönelik İkincil Yaptırımları Değerlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna savaşı ve İran'a olan destek nedeniyle Rusya'ya karşı ikincil yaptırımları her zaman göz önünde bulundurduğunu açıkladı. Ayrıca, kripto para ve yapay zeka konusundaki görüşlerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile savaş ve İran'a olan desteği nedeniyle Rusya'ya yönelik "ikincil yaptırımları her zaman göz önünde bulundurduğunu" belirtti.

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basına açıklamalarda bulundu.

Trump, Ukrayna ile savaşı ve "İran'a desteği" nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin soruya "Dediğim gibi, bu konuda konuşmak istemiyorum ancak her zaman ikincil yaptırımları göz önünde bulunduruyorum." yanıtını verdi.

Daha önce İran'a "ikincil yaptırımlar uygulayarak iflasa sürüklediğini" savunan Trump, o dönem kendisi başkan olsaydı 7 Ekim 2023'te olanların gerçekleşmeyeceğine ilişkin ifadelerini yineledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi İran'a tekrar ikincil yaptırımlar uyguladım ve umuyorum ki doğru kararı verecekler. Öyle ya da böyle bir şey olacak. Nükleer silahlara sahip olamazlar. Bu nedenle bunu ya dostça ya da dostça olmayan şekilde yapacağız." dedi.

"Büyük bir kripto hayranıyım"

ABD basınında yer alan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir firmanın, Trump'ın kripto para birimini kullanarak anlaşma yaptığına ilişkin haberlerle ilgili Trump, "Bu konuda bir bilgim yok. Ancak büyük bir kripto hayranıyım." diye konuştu.

Trump, ayrıca "yapay zekaya inandığını" ve bu teknolojiye sahip olmaları gerektiğini söyleyerek bu konuda Çin'den önde olduklarını savundu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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