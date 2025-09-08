Trump, Rusya'ya Yaptırımların İkinci Aşamasını Duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin barış görüşmelerinde tıkanma yaşaması üzerine, Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu açıkladı.
WASHİNGTON, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da Marine One'a binmeye hazırlanıyor, 7 Eylül 2025.
Trump pazar günü, Ukrayna krizini durdurmak için yürütülen barış görüşmelerinin tıkanması üzerine Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel