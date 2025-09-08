Haberler

Trump, Rusya'ya Yaptırımların İkinci Aşamasını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizinin barış görüşmelerinde tıkanma yaşaması üzerine, Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu açıkladı.

WASHİNGTON, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Beyaz Saray'da Marine One'a binmeye hazırlanıyor, 7 Eylül 2025.

Trump pazar günü, Ukrayna krizini durdurmak için yürütülen barış görüşmelerinin tıkanması üzerine Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Hu Yousong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Sokak Kedisi kanalının kurucusu Ebru Uzun Oruç ve akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Fenomenlere peş peşe gözaltı! Emniyet'e götürülüyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Saldırganın bağlantısı var mı? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.