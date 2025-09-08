Trump, Rusya'ya Yaptırımların İkinci Aşamasına Geçmeye Hazır

WASHINGTON, 8 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine son vermek üzere yürütülen barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilemediği için Rusya'ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını söyledi.

Pazar günü New York'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada bir muhabirin " Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ikinci aşamaya geçmeye hazır mısınız?" sorusu üzerine Trump, "Evet, hazırım" yanıtını verdi. Trump, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

NBC News geçen hafta iki üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde Trump'ın, çatışmanın kısa sürede sona ereceğine ve Rusya ve Ukrayna liderlerinin yüz yüze görüşeceğine dair umudunun kalmadığını belirtmişti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Rusya'nın cumartesiyi pazara bağlayan gece insansız hava araçları ve füzelerle düzenlediği saldırıda Kiev'deki önemli bir hükümet binası vuruldu.

Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko, çatışmanın başlamasından bu yana ilk kez Kiev'deki ana hükümet binasının hasar gördüğünü söyledi.