Trump: Rusya'ya Ağır Ekonomik Yaptırımlar Uygulanabilir

WASHINGTON, 27 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'da 3,5 yıldır süren çatışma konusunda ateşkesi reddetmesi halinde "çok ağır" ekonomik yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü söyledi.

Trump, bir gazetecinin, ateşkes anlaşmasını kabul etmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalıp kalmayacağı sorusuna, "Eğer mecbur kalırsam aklımdaki şey çok çok ciddi. Ancak savaşın sona ermesini tercih ederim" diye yanıt verdi.

Trump, "Ekonomik yaptırımlarımız bulunuyor. Ekonomik diyorum çünkü bir dünya savaşına girmeyi düşünmüyoruz" dedi.

Uzun süredir Rusya'ya yaptırım uygulayacağı tehdidinde bulunan Trump, Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yüz yüze bir görüşme için arabuluculuk yapmaya çalışıyor, ancak Kremlin böyle bir görüşme için koşulların henüz hazır olmadığı görüşünde.

ABD ve Avrupa Kiev'e güvenlik garantileri sağlamaya çalışırken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, perşembe günü yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yabancı askerlerin konuşlandırılmasının Rusya için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Lavrov, 19 Ağustos'ta da Ukrayna'daki çatışmanın çözüme kavuşturulması konusunda ikili ya da üçlü olsun hiçbir formatı reddetmediklerini söyledi.