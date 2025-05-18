Trump, Rusya ve Ukrayna ile Ateşkes Anlaşması İçin Görüşecek

Trump, Rusya ve Ukrayna ile Ateşkes Anlaşması İçin Görüşecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna ile ateşkes görüşmeleri yapmak üzere Putin ve Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, görüşmelerde çatışma ve ticaret konularını ele alacaklarını belirtti.

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes anlaşması imzalanmasını sağlamak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı görüşeceğini söyledi.

Trump, cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü saat 10.00'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğim" dedi. Trump, görüşmede haftada ortalama 5,000'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ölümüne neden olan "kanlı savaş" ile ticaret konularını ele alacaklarını belirtti.

Trump, "ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile konuşacağını ve sonrasında Zelenskiy ile birlikte bazı NATO ülkeleriyle görüşeceğini" söyledi.

Trump, "verimli bir gün olmasını" ve "ateşkes sağlanmasını" temenni ettiğini kaydetti.

Cuma günü İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, yeni bir müzakere turu ve büyük ölçekli esir takası gerçekleştirme konusunda mutabık kaldı. İki saat süren görüşmelerin ardından iki taraftan da 1000'er kişilik esir takası konusunda anlaşmaya varıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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