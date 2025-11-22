Haberler

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Hazırlanan Planın Son Teklif Olmadığını Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla hazırlanan 28 maddelik barış planının kendisinin son teklifi olmadığını belirtti. Barışın sağlanmasının zamanının geldiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik planın, "son teklifi" olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının "kendisinin son teklifi" olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır." yanıtını verirken, amacının bir şekilde savaşı sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz." dedi.

Amerikan medyasındaki haberde, ABD'li yetkililerin, pazar günü Cenevre'de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın detaylarını ele alacakları iddia edilmişti.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Zehirlenme vakaları patladı! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu

Tablo ağırlaşıyor! 3 şehirde yüzlerce kişi hastanelik oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
Osimhen ve Onyekuru'nun maç sonu görüntüsü tepki çekti

Maç sonuna damga vuran an! Tepki yağıyor
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Jenerik sıralaması Kızılcık Şerbeti setini karıştırdı, Doğukan Güngör rest çekti

Jenerik krizi seti karıştırdı: Doğukan Güngör resti çekti!
12 çocuğuna koyduğu isimleri duyan kulaklarına inanamıyor

12 çocuğuna koyduğu isimler gündem oldu! Duyan kulaklarına inanamıyor
Eddie Murphy'nin en büyük pişmanlıkları reddettiği filmler

Ünlü komedyenden itiraf: O 3 filmi reddetmemeliydim!
Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil

Saçsız adam isyan etti! Berbere ödediği ücret öyle böyle değil
Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Çoban ateşi çoktan yakıldı

Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına destek
Kolombiya Devlet Başkanı'nın kredi kartı ekstreleri ülkeyi karıştırdı

Devlet Başkanı'nın ekstresi ülkeyi karıştırdı, striptiz kulübü de var!
Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor

Yastık altı altın dönemini bitirecek model Türkiye'ye geliyor
Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertici

Baba Vanga'nın 2026 kehanetleri ortaya çıktı! Her biri tüyler ürpertir
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.