Trump, Rusya-Ukrayna Barış Sürecinde Uzlaşma Öncesi Görüşmeyi Hedefliyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış planı çerçevesinde Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Putin ile görüşme talimatı vererek, iki liderle yalnızca savaşın sona ereceğine ilişkin anlaşma sağlandığında bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış planı konusunda Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirterek, iki ülkenin liderleri ile ancak "anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde" görüşebileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump, son bir haftada Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini vurguladı.

ABD Başkanı, "ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik barış planı, her iki tarafın da katkılarıyla ince bir şekilde ayarlandı ve artık sadece birkaç madde üzerinde anlaşmazlık var. Bu barış planını sonuçlandırmak umuduyla, Özel Temsilcim Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdim." ifadelerini kullandı.

Trump'tan Zelenskiy ve Putin ile görüşmeye "önce uzlaşma sağlansın" şartı

Öte yandan Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapması beklenen görüşmeye ilişkin ifadesi, bu görüşmenin takvimi konusunda yeni soru işaretlerine neden oldu

Trump, bu görüşmeye ilişkin, "Yakında Devlet Başkanı Zelenskiy ve Devlet Başkanı Putin ile görüşmeyi umuyorum, ancak sadece bu savaşı sona erdirecek anlaşma kesinleştiğinde veya son aşamasına geldiğinde." değerlendirmesini yaptı.

Aynı süreçte ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın da Ukraynalılarla görüşeceğini kaydeden Trump, diğer ABD'li yetkililerin de müzakere sürecini yakından izleyeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
