Trump, Rusya-Ukrayna Barış Sürecinde İlerleme Kaydedildiğini Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde olumlu gelişmeler kaydedildiğini, ancak sonuç için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Cenevre'deki görüşmeleri değerlendiren Trump, barış sürecinin karmaşıklığını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini, ancak sonucu görmek için hala erken olduğunu ifade ederek, "Bu karmaşık bir süreç, o kadar da hızlı ilerlemiyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Şükran Günü tatilini geçirmek için Washington'dan Florida'da giderken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin süreci çok yakından takip ettiğini ve Cenevre'de Ukraynalılarla yapılan görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyleyen Trump, bir anlaşmaya varılması konusunda ise halen zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Trump, "Bu savaşın sona ermesini istiyorum, ama bir süre daha sonucu bilemeyeceğiz, ancak ilerleme kaydediyoruz. Bu karmaşık bir süreç, o kadar da hızlı ilerlemiyor." sözleriyle hem umutlu hem de temkinli konuştu.

Trump'tan önce sonucu görelim vurgusu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD'ye yapması beklenen ziyaretine ilişkin de konuşan Trump, önce barış anlaşması konusunda neticeyi görmek istediğini ima etti.

ABD Başkanı, "(Zelenskiy'nin) Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum, ama önce bir anlaşma yapmalıyız diye düşünüyorum. Rusya ile iyi görüşmeler yapmaya başladık. Ukrayna iyi gidiyor. Bence onlar bu durumdan oldukça memnunlar." değerlendirmesini yaptı.

28 maddelik barış planının daha ziyade Ruslara yaradığı yönündeki bazı eleştirilere de yanıt veren Trump, "O sadece bir haritaydı, bir plan değildi. Bir konseptti. Oradan 28 maddenin her birini aldılar ve sonra 22 maddeye indiler. Bunların birçoğu aslında çok olumlu bir şekilde çözüldü. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yanı sıra damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in de haftaya Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cenevre'de yapılan müzakerelerin çok verimli geçtiğine işaret ederek, bu süreçte "büyük ilerleme" kaydedildiğini açıklamıştı.

Trump, barış görüşmelerinin Rusya ayağı için Özel Temsilci Steve Witkoff'a Moskova'da Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi talimatını verdiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
Haberler.com
