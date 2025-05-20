Trump, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinin Vatikan'da Yapılmasını Destekliyor

Trump, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerinin Vatikan'da Yapılmasını Destekliyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının harika bir fikir olduğunu belirtti. İlgili görüşmelerde Vatikan'ın arabuluculuğunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin Vatikan'da yapılmasının "harika bir fikir" olacağını söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da, görevdeyken hayatını kaybeden kolluk kuvvetlerinin aileleriyle bir araya geldiği etkinlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine Vatikan'ın arabuluculuk yapmak istemesinin ABD'nin geri çekilmesi anlamına gelip gelmediği yönündeki bir soruya Trump, "Hayır hayır, bence bu (müzakereleri) Vatikan'da yapmak harika olurdu. Belki biraz daha fazla önem taşırdı." şeklinde cevap verdi.

Trump, dünkü telefon görüşmesinde Vatikan'ın arabuluculuğunun gündeme geldiğini ve bunun müzakerelere yardımcı olacağını düşündüğünü belirterek, "Muazzam bir acı, öfke var ve bence bu, öfkenin bir kısmını hafifletebilir. Yani bunu Vatikan'da yapmak, bence çok harika bir fikir olurdu." dedi.

Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesinden sonra "bir şeylerin olacağına inandığını" vurgulayan Trump, "Çok büyük egolar söz konusu ama bir şeylerin olacağını düşünüyorum. ve eğer olmazsa, ben sadece geri çekilirim ve onlar tekrar devam etmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "Avrupa'nın meselesi" olduğunu da tekrarlayarak, "Ancak geçmiş yönetim bizim dahil olmamız gerektiğini çok güçlü bir şekilde hissetti ve biz Avrupa'dan çok daha fazla dahil olduk. Yabancı bir ülkeye rekor seviyede, bence çok büyük miktarlarda para ve silah verdik. Avrupa da verdi ama bizim verdiğimizin yakınından bile geçmediler." diye konuştu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dünkü telefon görüşmesinden sonra Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, görüşmenin "çok iyi geçtiğini" belirtmiş, ayrıca Papa 14. Leo tarafından temsil edilen Vatikan'ın da müzakerelere ev sahipliği yapmaya çok istekli olduğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel
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