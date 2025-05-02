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Trump, Rubio'yu Geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı Olarak Atadı

Trump, Rubio'yu Geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı Olarak Atadı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdiğini açıkladı. Bruce, Trump'ın sosyal medya paylaşımlarının karar süreçlerindeki etkisini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görevlendirdiğini bir gazeteciden öğrendi.

Dışişleri Bakanlığındaki günlük basın toplantısında bir gazeteci, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'u ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğine aday göstereceğine ve bu görevi, geçiş sürecinde Rubio'nun yürüteceğine ilişkin Truth Social paylaşımını sordu.

Bunun üzerine Sözcü Bruce, gazeteciye, "Bunu ilk kez sizden duyduğum açık." şeklinde yanıt verdi.

Bruce, bazı konularda "öngörüsü olduğunu ancak başkan bir şeyin olacağını söylemeden önce hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Trump'ın kararı sonrası Rubio'nun aynı anda birden fazla görevi üstleneceği belirten Bruce, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma işaret ederek "haberlerin anlık olarak iletilmesinde modern teknolojinin ve sosyal medyanın sunduğu mucizevi imkanlara" dikkati çekti.

ABD medyası, Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" Amerikalı bir gazeteciyi eklemesinin ardından eleştirilerin odağı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'un ve yardımcısı Alex Wong'un görevlerinden ayrılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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