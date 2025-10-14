Haberler

Trump, Rehinelerin Cenaze İadesinin Gecikmesi Üzerine Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında geçen hafta varılan rehine takası anlaşmasında ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yirmi rehine geri döndü ve olabilecek en iyi şekilde hissediyorlar. Büyük bir yük kalktı ama iş bitmedi. Söz verildiği gibi ölüler geri dönmedi!" ifadelerini kullanan Trump, "İkinci aşama hemen şimdi başlıyor!!!" diyerek sürecin bir sonraki evresine geçildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
