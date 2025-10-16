Haberler

Trump, Putin ve Zelenskiy'nin Aynı Masaya Oturabileceğine İnanıyor

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Putin ile Zelenskiy'nin bir araya gelebileceğine inandığını ifade etti. Trump'ın diplomasiye önem verdiğini vurgulayan Leavitt, ABD ve Rus heyetlerinin gelecek hafta görüşeceğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin aynı masaya oturabileceğine halen inandığını belirtti.

ABD'li Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken Rusya-Ukrayna Savaşına ilişkin son durumu değerlendirdi.

Trump'ın Putin'le bugün yaptığı telefon görüşmesinin oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Leavitt, Trump'ın diplomasiyi en yoğun şekilde kullanarak bu savaşı sona erdirmeye çalıştığını savundu.

Leavitt, "Başkan, Putin ile Zelenskiy'nin aynı masaya oturabileceğine halen inanıyor mu?" şeklindeki soruya, "Başkan bunun mümkün olduğunu düşünüyor ve elbette bunun gerçekleşmesini çok istiyor." diye yanıt verdi.

ABD'li ve Rus heyetlerinin gelecek hafta bir araya geleceğini ifade eden Leavitt, Trump ile Putin'in de kısa süre sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceklerini kaydetti.

Leavitt, "Bence Başkan her zaman diplomasiye şans vermeyi istiyor ve bu savaşın müzakere masasında sona ermesi gerektiğini her zaman söylemiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
