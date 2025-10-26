Trump, Putin ile Olası Zirve İçin Anlaşma Şartı Koştu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelme ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." dedi.

Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılması planlanan liderler zirvesini iptal etmesinin üzerine Putin ile olası görüşmeye dair değerlendirmede bulundu.

Malezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere yola çıkan ve Katar'ın başkenti Doha'da yakıt ikmali molası veren Trump, Putin ile olası zirve ihtimaline ilişkin, "Bir anlaşma yapacağımızı bilmek gerekir, zamanımı boşa harcamayacağım." diye konuştu.

Trump, Putin ile her zaman iyi ilişki yürüttüğünü fakat bu durumun kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirterek, Orta Doğu'da barış sağlanmadan çok daha önce Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlayabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Donald Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.