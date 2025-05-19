Trump, Putin ile Görüştü; Zelenski ile Görüşme Bekleniyor

Trump, Putin ile Görüştü; Zelenski ile Görüşme Bekleniyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmesi planlanıyor. Beyaz Saray yetkilileri, Trump'ın barış için ciddi olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi. Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile de görüşmesi öngörülüyor.

ABD medyasına konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Trump'ın, daha sonra Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın telefon görüşmesi sırasında Putin'e Ukrayna ile barış konusunda "ciddi" olup olmadığını soracağına inandığını belirterek, ABD'nin bir çözüme ulaşma çabalarında "tekerleklerini döndürmeyeceğini" vurguladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın "çatışmanın her iki tarafına karşı da bıkkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığını" belirterek, amacının "bir ateşkes ve bu çatışmanın sona erdiğini görmek olduğunu" dile getirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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