Trump, Putin ile Görüşmesinin Başarısız Olma İhtimalini Açıkladı

ANCHORAGE, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu söyledi.

Trump, perşembe günü Fox News Radio'ya verdiği demeçte Putin ile yapacağı görüşmeyi "satranç oyununa" benzeterek, Putin'in de Rusya- Ukrayna çatışması konusunda anlaşmaya varmak üzere ilerleme kaydedilmesi niyetinde olduğuna inandığını söyledi.

Trump, görüşmede olumlu bir ilerleme sağlanmasının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılabileceği ikinci bir görüşmeye zemin hazırlayacağını belirtti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Putin'in Ukrayna ile devam eden çatışmanın sona erdirilmesine yönelik ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'nın "çok ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Putin-Trump görüşmesi, cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak.