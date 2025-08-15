Trump, Putin ile Görüşmesinin Başarısız Olma İhtimalini Açıkladı

Trump, Putin ile Görüşmesinin Başarısız Olma İhtimalini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu ifade etti. Görüşmede olumlu bir sonuç alınması durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de katılabileceği ikinci bir toplantı düzenlenebileceği belirtildi.

ANCHORAGE, 15 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğunu söyledi.

Trump, perşembe günü Fox News Radio'ya verdiği demeçte Putin ile yapacağı görüşmeyi "satranç oyununa" benzeterek, Putin'in de Rusya- Ukrayna çatışması konusunda anlaşmaya varmak üzere ilerleme kaydedilmesi niyetinde olduğuna inandığını söyledi.

Trump, görüşmede olumlu bir ilerleme sağlanmasının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katılabileceği ikinci bir görüşmeye zemin hazırlayacağını belirtti.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Putin'in Ukrayna ile devam eden çatışmanın sona erdirilmesine yönelik ateşkesi kabul etmemesi halinde Rusya'nın "çok ağır sonuçlarla" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Putin-Trump görüşmesi, cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Kerem Aktürkoğlu'nun transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi

Kerem'in transfer rotası değişti! Gece yarısı Beşiktaş devreye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş transferi bitirdi! Taylan Bulut İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi transferi bitirdi! Yarın sabah İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.