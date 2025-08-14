Trump, Putin ile Görüşmesinin Ardından Ukrayna Liderlerini Davet Edebileceğini Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın yapacağı görüşmenin iyi geçmesi halinde Rusya ile Ukrayna liderlerini bir araya getirecek ikinci görüşmeye bazı Avrupalı liderleri de davet edebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Sosyal Güvenlik Yasası'nın 90. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği törende basın mensuplarına Rusya-Ukrayna sürecini değerlendirdi.

Trump, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'da Putin ile yapacağı görüşmenin önemine dikkati çekerken, söz konusu görüşmenin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirecek adımların atılması noktasında hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Putin'in barış yapacağını düşünüyorum, aynı şekilde (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin de barış yapacağını düşünüyorum. Yarın önemli bir görüşmemiz var, neler olacağını göreceğiz ancak daha önemli olan asıl ikinci görüşme." değerlendirmesini yaptı.

Zirveden ne çıkacağını henüz bilmediğini dile getiren Trump, "Eğer kötü bir toplantı olursa çok çabuk sona erecektir. İyi bir toplantı olursa, çok yakın bir gelecekte barışa kavuşuruz." dedi.

İlk görüşme, ikinci görüşmeye hazırlık

Yarınki görüşmeden çıkacak sonuca göre Putin ile Zelenskiy'yi bir araya getirecek ikinci görüşmeyi en hızlı şekilde ayarlamak istediğine işaret eden Trump, "Yarınki görüşme, ikinci görüşmeyi hazırlamaya yönelik bir görüşme olacak. (İlk görüşme iyi geçerse) Putin, Zelenskiy ve ben bir toplantı yapacağız, belki bazı Avrupalı liderleri de davet ederiz, belki de etmeyiz." yorumunu yaptı.

Putin ile Zelenskiy arasındaki olası görüşmenin önce ateşkes sonra da barış anlaşmasına giden yolda önemli olacağını kaydeden Trump, "Bu iki isim anlaşabilecekler mi göreceğiz, eğer anlaşırlarsa bu harika olur." şeklinde konuştu.

Öte yandan Trump, Rusya'yı ikna edebilmek için Polonya gibi bazı ülkelerdeki NATO askerlerinin sayısını azaltmayı düşünüp düşünmediği şeklindeki bir soru üzerine henüz böyle bir konunun gündemine gelmediğini söyledi.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Trump, konuyla ilgili Fox News Radio'ya bugün verdiği röportajda, Putin ile yapacağı görüşmeden ümitli olduğunu, ancak hemen bir ateşkesin sağlanıp sağlanamayacağından emin olmadığını söylemişti.