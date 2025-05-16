Trump, Putin ile Görüşme Olanağını Değerlendirdi

Trump, Putin ile Görüşme Olanağını Değerlendirdi
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ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'dan ayrılırken Vladimir Putin ile görüşme olasılığını dile getirerek, ailevi nedenlerden dolayı bu görüşmeyi gerçekleştiremeyeceğini açıkladı. Ayrıca, bölgedeki krize yeni bir diplomatik girişim sinyali verdi.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'dan ayrılırken yaptığı açıklamada, ayarlayabildikleri anda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyledi. Trump, bu hafta gündeme gelen İstanbul'da Putin'le görüşme olasılığı üzerine "Buradan çıkıp giderdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum. Bir erkek torun, onunla olacağız" dedi.

ABD Başkanı kızı Tiffany'nin doğum yapması nedeniyle ABD'ye dönerek ailesiyle zaman geçirmek isteğini, dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Putin ile de görüşemeyeceğini belirtti. Trump, "Buradan çıkıp giderdim. Ama güzel torunumu görmek istiyorum. Bir erkek torun, onunla olacağız" dedi. ABD Başkanı, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Herkes Putin gidiyor, Zelenski gidiyor dedi. Ben de 'Eğer ben gitmezsem, garanti ederim Putin de gitmez' dedim ve gitmedi. Bunu anlıyorum. Biz bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz. Artık bunun zamanı geldi. Her hafta ortalama 5 bin genç öldürülüyor ve biz bu işi bitireceğiz."

Bölgedeki krizlere yönelik yeni bir diplomatik girişim başlatılabileceğinin sinyalini veren ABD Başkanı "Dünya şu anda çok daha güvenli bir yer ve bence iki ya da üç hafta içinde çok daha çok daha güvenli bir yer olabilir. Burada bazı durumları ele alacağız. Çok ciddi durumlarımız var. Gazze'ye bakıyoruz, orasıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Birçok insan aç. Çok kötü şeyler oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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