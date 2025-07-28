Trump, Putin'e Ukrayna Anlaşması İçin 10 Gün Süre Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için "10 ya da 12 gün" süre verileceğini ve resmi açıklamayı bu gece ya da yarın yapacağını söyledi.

Trump, sahibi olduğu golf tesislerini gezmek için İskoçya'ya yaptığı ziyarette, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi ve iki lider görüşme öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Bugün ilk yaptığı açıklamada, Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği 50 günlük süreyi kısaltacağını söyleyen Trump, Putin'e verdiği yeni son tarihe ilişkin konuştu.

Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 veya 12 günlük yeni bir son tarih belirleyeceğim. Beklemenin bir anlamı yok. 50 gün oldu. Cömert davranmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının anlaşmayla sona ermesi gerektiğinin altını çizen Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda Rusya'ya yaptırım ya da ikinci gümrük vergileri uygulayabileceğinin altını çizdi.

Trump, resmi açıklamayı muhtemelen bu akşam veya yarın açıklayacağını vurgulayarak, "Fakat beklemek için bir neden yok. Cevabın ne olacağını biliyorsanız, neden bekleyesiniz ki? Bilmiyorum, bu yaptırımlar belki de gümrük vergileri, ikincil gümrük vergileri olacak." diye konuştu.

Gazze'deki açlık krizine ilişkin de Trump, "?Birçok insanı kurtarabiliriz. O çocukların bazıları gerçekten açlıktan ölüyor. Bunu görüyorum ve bunu uyduruyor olamazsınız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki açlığa çözüm olarak gıda merkezleri kuracaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Eskiden Gazze Şeridi dedikleri yerdeki insani ihtiyaçlarla ilgilenmek zorundayız. Artık Gazze Şeridi olarak anılmıyor ama orası Gazze Şeridi. Gıda merkezleri kuracağız ve bunu bazı çok iyi insanlarla birlikte yapacağız ve fon sağlayacağız."