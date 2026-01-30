Haberler

Trump, Putin'in "Ukrayna'ya bir hafta ateş açmaması" isteğini kabul ettiğini belirtti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, aşırı soğuk havalar nedeniyle bir haftalığına Ukrayna'ya saldırmamasını istediğini açıkladı. Putin'in bu isteği kabul ettiği öğrenildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den " Ukrayna'ya bir hafta boyunca ateş açmamasını" rica ettiğini, Putin'in de bunu kabul ettiğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği ve uyuşturucuyla mücadele ile ilgili bir başkanlık kararnamesine imza atan ABD Başkanı Trump, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, aşırı soğuk havalar nedeniyle Putin'den "bir hafta boyunca Ukrayna'ya saldırı yapmaması" ricasında bulunduğunu ve Putin'in de bunu kabul ettiğini belirtti.

ABD Başkanı ayrıca, Abu Dabi'de devam eden barış müzakerelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ifade ederek, savaşın sona ermesi konusunda umutlu olduklarını söyledi.

Oval Ofis'teki katılımcılar arasında yer alan Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da müzakerelerde ciddi mesafe katettiklerini ifade ederek, bu ilerlemenin Trump sayesinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
