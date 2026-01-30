Haberler

Rusya: Trump, Putin'den Kiev'e saldırıları bir hafta durdurmasını rica etti

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Peskov, Trump'ın Putin'den Kiev'e yönelik saldırıları bir hafta süreyle durdurmasını istediğini açıkladı. Peskov, ABD Başkanı'nın bu ricayı müzakereler için uygun koşullar yaratılması amacıyla yaptığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Kiev'e saldırıları bir hafta durdurma ricasında bulunduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişin sorularını yanıtladı.

Trump'ın, Putin'den Kiev'e saldırıları geçici olarak durdurmayı rica ettiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren Peskov, "Trump, Putin'den Kiev'e saldırılardan bir hafta boyunca 1 Şubat'a kadar kaçınmayı, müzakereler için uygun koşullar yaratılırken, şahsen rica etti." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Putin'le Kiev'de görüşebileceğine yönelik açıklamasını yanıtlayan Peskov, "Putin'le görüşmek isteyen Zelenskiy, tam tersi değil." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Putin'le Moskova'da görüşemeyeceğini, bunun yerine Kiev'de görüşebileceklerini söylemişti.

