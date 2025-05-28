(ANKARA) - Vladimir Putin ile ilgili açıklama yapan Donald Trump,"Putin ateşle oynuyor. Ben olmasaydım Rusya'nın başına çok kötü şeyler gelecekti" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donal Trump Salı günü Truth Sosyal medya ağında yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilişkin açıklama yaptı.Trump Putin'in ateşle oynadığını belirterek şunları kaydetti:

"Vladimir Putin'in fark etmediği şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır, yani gerçekten kötü. Ateşle oynuyor!"