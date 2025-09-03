Trump, Polonya'daki ABD Askerlerinin Varlığını Destekledi

ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da bulunan yaklaşık 10 bin Amerikan askerinin bu ülkede görev yapmaya devam edeceğini belirterek, "Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." dedi.

Trump, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, ikili Oval Ofis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile Polonya arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu anlatan Trump, Polonya'nın beklenen NATO harcama miktarının üzerinde savunma harcaması yapan iki NATO ülkesinden biri olduğunu belirtti.

Polonya'daki ABD askerlerinin kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Trump, "Evet öyle düşünüyorum. Hatta isterlerse oraya daha fazla asker göndeririz. Polonya ile çok uyumluyuz." değerlendirmesini yaptı.

Bu ülkede bulunan yaklaşık 10 bin ABD askerinin Polonya'nın savunmasına destek olduğunu ifade eden Trump, bu askerlerin orada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki de ABD askeri varlığının ülkesinde ilk kez çok olumlu şekilde karşılandığını ve Polonya halkının özellikle "Rusya tehdidi" karşısında bundan memnun olduğunu vurguladı.