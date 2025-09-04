Trump, Polonya'daki ABD Askerlerinin Sayısının Artabileceğini Açıkladı

WASHINGTON, 4 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da konuşlu ABD birliklerinin ülkede kalmaya devam edeceğini ve hatta sayılarının artırılabileceğini belirterek, askerlerin geri çekileceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Trump, çarşamba günü Beyaz Saray'da Polonya'nın yeni Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile yaptığı görüşmede, " Polonya'nın savunmasına destek olacaklarını" vurguladı.

NATO'nun doğu kanadında cephe hattında yer alan Polonya'da ABD askerleri bulundurmaya devam edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine Trump, "İsterlerse daha fazla asker göndeririz" dedi.

Nawrocki de ülkesiyle işbirliğini sürdürme taahhüdü için Trump'a teşekkür ederek, "Söz konusu ilişkiler hem benim için, hem de Polonya ve Polonyalılar için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Geçen ay göreve gelen Nawrocki, ilk yurtdışı gezisini Washington'a gerçekleştirdi.