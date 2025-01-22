Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan Çekilme Kararını İmzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ikinci kez çekilmesi anlamına geliyor.
ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
ANONS (Türkçe): Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü geç saatlerde ülkesinin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı.
Bu hamle, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ikinci kez çekilmesi anlamına geliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).