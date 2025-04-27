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Trump, Panama ve Süveyş Kanallarında ABD Gemilerine Serbest Geçiş Talep Etti

Trump, Panama ve Süveyş Kanallarında ABD Gemilerine Serbest Geçiş Talep Etti
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ABD Başkanı Donald Trump, Panama ve Süveyş kanallarında ABD ticari ve askeri gemilerinin serbest geçişini talep etti. Trump, bu konuda Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya talimat verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ticari ve askeri gemilerinin Panama ve Süveyş kanallarından serbest geçişini talep etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, ABD olmadan Panama ve Süveyş kanallarının var olmayacağını ileri sürdü.

Hem askeri hem de ticari ABD gemilerinin Panama ve Süveyş kanalları üzerinden ücretsiz seyahat etmelerine "derhal" izin verilmesi gerektiğini savunan Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bu konuyla ilgilenmesi için talimat verdiğini belirtti.

Trump, daha önceki açıklamalarında da Panama'daki ABD askeri varlığını artırarak Çin'in buradaki etkisini, özellikle de kanala erişimini azaltmak amacında olduklarını söylemişti.

Yıllık değeri yaklaşık 270 milyar dolar olan ABD konteyner trafiğinin yüzde 40'ından fazlasının Panama Kanalı'ndan geçtiği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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