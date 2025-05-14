Trump, Orta Doğu Turu Kapsamında Katar'a Ulaştı
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunun ikinci durağı olan Katar'a ulaştı. Trump'ı Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı. Ziyaret, Trump'ın ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisi.
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu ayağının ikinci ayağı Katar'a ulaştı.
Trump'ı taşıyan uçak Uluslararası Hamad Havalimanı'na inerken, ABD Başkanını Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani karşıladı.
ABD Başkanı, Orta Doğu turunun son ayağında da Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.
Bu tur, Trump'ın geçen Ocak'ta başlayan ikinci döneminin ilk yurt dışı gezisi sayılıyor.
Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel